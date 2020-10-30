На Украину под видом бананов завезли крупную партию кокаина

В Одесском морском порту обнаружено более 50 кг кокаина.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», груз прибыл из Эквадора и был расфасован в 45 брикетов, размещенных в ящиках с бананами.
По оценке специалистов, на «черном рынке» такую партию наркотиков можно продать за 10 млн долларов.
Одесса, Платон Ефимчук
Одесса. Другие новости 30.10.20
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