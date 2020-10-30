Заболеваемость коронавирусом в Севастополе вышла на новый уровень

В Севастополе за сутки зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, все заболевшие – местные жители в возрасте от 3 до 88 лет. Из них 36 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 44 человека – на амбулаторном лечении.

Умерли два человека в возрасте 67 и 81 года. Течение болезни у них осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2 тысячи 318 человек, 65 из них от ковида скончались.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 30.10.20

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