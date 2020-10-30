«Это убийство!» Севастопольцы обвинили чиновников в смерти ветерана Великой Отечественной войны

В Севастополе в инфекционной больнице умер ветеран Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соседи по палате утверждают, что мужчина так и не дождался помощи врачей. Более того, они сами вынуждены были провести в закрытом боксе с умершим человеком около 5 часов.

«Пережив все ужасы войны, ветеран умер в мирное время по вине полной разрухи в медицине нашего Севастополя. Это убийство, – заявила руководитель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова. – Убийство севастопольской медицины, вследствие чего мы получаем такие трагичные случаи. Люди, не имеющие компетенции, по блату занимают кресла в правительстве города, думая, что это просто теплое место без ответственности и обязательств. Но все мы видим, во что превратилась медицина за последний год. Она практически полностью уничтожена, и на ее развалинах теперь высятся надгробия тех, кого, возможно, можно было спасти, если бы у руля были профессионалы».

Дронова подчеркивает: смерть ветерана была подана как рядовой случай. Никто не поясняет, почему человек, который уже был выздоровевшим и готовился к выписке, внезапно умер.

Мужчина умер в 7 часов утра 28 октября.

«Вчера мучился, кричал, – рассказал севастополец, лежавший в одной палате с умершим. – Я вызывал кого-то, говорил: «Помогите, он что-то просит». Но никто так и не среагировал.

И мы вместе с трупом здесь, в этом боксе, который 2 на 2 находились. Позвать никого не можем, на сигнал нажимаем – никто не реагирует. Мы в закрытом виде никуда выйти не можем», – цитирует слова соседа по палате умершего «Первый Севастопольский».

Дождаться помощи удалось лишь к полудню – спустя 5 часов. Все это время два пациента стучали в окна, пытались докричаться до проходящих мимо людей.

Нажимали и кнопку вызова врача, но никто не приходил. В течение нескольких часов не было и планового обхода. В конце концов, пациентам удалось привлечь внимание. Жестами они показали сотруднику больницы – что в их боксе умер человек.

«Руководитель инфекционной больницы Инга Матяж провела служебную проверку. Что само по себе странно – кто же будет наказывать сам себя?

Результат предсказуемый: пациент обманывает, все было совсем не так, как рассказал сосед по палате умершего ветерана. Оказывается, и врачи заходили, и помощь была оказана вовремя – так свидетельствует сам медперсонал, – говорит Дронова. – Удивительный вещи происходят в нашей медицине: проверять действия врачей инфекционной больницы должно незаинтересованное лицо, то есть явно не главврач. Выводы соответствующие: мы не виноваты, а вы все врете.

Аналогичная ситуация была, когда машина скорой помощи сбила ребенка на пешеходном переходе. Тогда горздрав утверждал, вопреки свидетельству очевидцев, что автомобиль ехал со звуковыми сигналами. Ложь департамента здравоохранения вскрылась только тогда, когда одним из свидетелей была представлена полная видеозапись, где отчетлива видно, что машина ехала без специальных звуковых сигналов. Очень больно и горько, что из-за провала руководящего медицинского звена страдают врачи, погибают севастопольцы, в том числе, наши ветераны, которых и так осталось очень мало».

В Инстаграме на странице губернатора Михаила Развожаева оставила комментарий внучка умершего ветерана:

«То, что творится в инфекционной больнице, – просто абсурд! Мы долго не могли получить информацию о состоянии дедушки. Он слабо слышал, позвонить ему сложно. В отделение не пробиться.

Вчера его срочно вдруг заторопились выписывать. А сегодня его не стало. Горько и больно от такого отношения».

Севастополь, Лиана Макоба

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