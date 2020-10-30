Маски-шоу: роли севастопольцев перед Хуснуллиным исполняли чиновники и волонтеры штаба Развожаева

Ради вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в Севастополе устроили маски-шоу.

Как уже сообщал «Новый День», зампред российского кабмина прилетел сегодня в Крым, чтобы проинспектировать ход работ в раках ФЦП и строительство объектов водоснабжения. Программа визита, по личной просьбе президента Путина, подразумевает встречи с общественностью. В Севастополе из этого устроили настоящий маскарад.

Отбором участников встречи занимался департамент территориального развития Севастополя.

Группа жителей Бельбекской долины хотела рассказать Хуснуллину о проекте строительства Камышловского водохранилища, которое бы также помогло обеспечить город питьевой водой. По словам общественника Андрея Ситникова, этот объект стоимостью 24,5 млрд рублей в сентябре 2018 года решили включить в ФЦП. Однако, в место того, чтобы заниматься водохранилищем, городские власти в очередной раз увлеклись идей воды из реки Коккозка. Потом от нее довольно быстро отказались, но о Камышловском водохранилище так и не вспомнили.

Жители Бельбекской долины решили, что визит Хуснуллина – отличный повод напомнить о проекте. Ситников написал заявление на участие во встрече в департамент аппарата губернатора, там его отправили в департамент территориального развития Севастополя. Ситников так и поступил, указав в заявке 7 человек. Но ответа не получил.

Когда сегодня утром вице-премьер приехал на стройплощадку водозабора на реке Бельбек, его сопровождали не только сотрудники администрации Верхнесадовского муниципального округа, но и несколько сельских жителей. Как они попали в «свиту» Хуснуллина, Ситников не понял. Скорее всего, был использован принцип, апробированный командой губернатора Севастополя Развожаева на публичных слушаниях проектов планировки и межевания территории медкластера, нужные результаты которых главе города дала его группа поддержки, предполагают «Примечания»: «Вот и на встречу с Хуснуллиным, судя по официальной информации пресс-службы правительства Севастополя, пригласили благонадежных – тех, кто своими вопросами и репликами не поставит в неудобное положение ни федерального контролера, ни Развожаева».

Издание вспоминает эпизод из фильма Марка Захарова «Убить дракона»:

– Да вы любого спросите. Где любой? Вот он.

– Это не народ.

– Это не народ? Это хуже народа – это лучшие люди города. Как один – сами приехали, сами хотят с вами попрощаться.

«Верноподданные, – лица которых скрывали масками: ну, конечно, борьба с коронавирусом, предохранение от инфекции, меры профилактики, – в присутствии высокого начальства поразились масштабам стройки, переживали за воду из Кадыковского карьера, интересовались углубление Чернореченского водохранилища, просили соизволения рассчитывать на подачу им воды по водопроводу и подарили Марату Хуснуллину рисунок и просьбу благоустроить новые объекты водоснабжения, – рассказывают «Примечания. – «Михаил Развожаев поблагодарил жителей за поддержку проекта», – выдала пресс-служба правительства города ожидаемую резолюцию хождения властей в народ.

Upd. Среди «общественности», собранной для Марата Хуснуллина, опознаны пять волонтеров предвыборного штаба Михаила Развожаева, депутаты Верхнесадовского муниципального округа – Гладущенко, Белый и Шепелева, связанные с экс-министром обороны Украины Лебедев – его команда объединилась с командой губернатора, а также глава Верхнесадовского округа Кравцова, экономист администрации Верхнесадовского округа Новикова, специалист администрации Верхнесадовского округа Солянко».

Севастополь, Илья Пелехов

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