В Крыму зарегистрировано 227 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 227 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 149 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы.

У 40 человек отмечено бессимптомное течение заболевания.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 9 тысяч 452 инфицированных, от ковида умер 131 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.10.20

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