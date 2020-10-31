В Крыму зарегистрировано 227 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 227 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 149 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы.
У 40 человек отмечено бессимптомное течение заболевания.
Всего с начала эпидемии в РК выявлено 9 тысяч 452 инфицированных, от ковида умер 131 человек.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 31.10.20
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