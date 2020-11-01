В Крыму за сутки от COVID-19 умерли 6 человек

В Крыму за сутки от COVID-19 умерли 6 человек. Об этом сообщил республиканский минздрав, публикуя статистку за 30 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31 октября зарегистрировано 203 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания.

из общего количества заболевших 112 выявлены при обращении за медицинской помощью, 91 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 9 тысяч 655 инфицированных, от ковида умерли 137 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.11.20

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