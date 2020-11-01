Заболеваемость коронавирусом в Крыму будет расти еще минимум три месяца

Заболеваемость коронавирусом в Крыму будет расти еще минимум три – четыре месяца. С таким прогнозом выступила глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», практика показывает, что ковид часто сочетается с ОРВИ и гриппом, и сейчас как раз начинается традиционный эпидсезон острых респираторных инфекций.

Пеньковская напомнила, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму, как правило, начинается во второй половине января и продолжается в течение февраля. И спрогнозировала, что и пик коронавируса как сочетанной патологией «будет приходится на январь-февраль».

Отметим, что в течение октября число выявленных инфицированных коронавирусом в Крыму выросло более чем в 2 раза – с 4 тысяч 657 на 1 октября до 9 тысяч 655 на 1 ноября.

Если в сентябре ежедневно выявлялось не более сотни зараженных, то сейчас – более 200.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.11.20

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