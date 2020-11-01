Неонацисты потребовали убрать «немытых» русских князей с украинских банкнот

«Украинские князья» Владимир и Ярослав выглядят по-русски на банкнотах номиналом одна и две гривны. Нацбанку Украины необходимо изобразить их средневековыми западноевропейскими рыцарями в латах и шлемах с перьями и забралом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью журналу «Країна» заявил ведущий украинского радио «Культура», пресс-секретарь запрещённой в РФ неонацистской партии «Нацкорпус» Александр Алферов.

«На украинских одно- и двугривневых банкнотах изображены князья Владимир и Ярослав. Хорошо, потому что это преемственность традиции государства. Но образ князей на купюрах – русский. С немытыми волосами, странными бородами и в непонятных шапках.

Вместо того, чтобы поставить в Киеве памятник средневековому воину в доспехах, установили фигуру Ильи Муромца. Имеем неизвестно кого, списанного с картины Васнецова «Три богатыря» и российских мультиков», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского неонациста.

Крым. Другие новости 02.11.20

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