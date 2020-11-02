Число умерших от ковида в Крыму за месяц превысило показатели всего предыдущего периода эпидемии

В Крыму за сутки зарегистрирован 161 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 131 выявлен при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 3 случая завозные из Украины.

У 52 человек отмечено бессимптомное течение заболевания.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 9 тысяч 816 инфицированных, от ковида умерли 142 человека (за последние сутки – пятеро).

Отметим, что в октябре в Крыму выявили зараженных больше, чем за весь предыдущий период эпидемии: на 1 октября, согласно официальным данным, выявлено 4 тысячи 657 инфицированных, на 1 ноября – 9 тысяч 655. Аналогичная ситуация складывается и с показателями смертности: на 1 октября от коронавируса скончались 68 человек, на 1 ноября – 141.

Симферополь, Лиана Макоба

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