Глава Крыма озвучил худший сценарий «водной проблемы»

Крымчане могут прожить в режиме жесткого ограничения воды до декабря 2021 года. Об этом сегодня заявил гшлава РК Сергей Аксенов. По его словам, это худший вариант – если ни одной капли дождя в К рыму больше не упадет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сам Аксенов смотрит на ситуацию с оптимизмом: «Погода все равно – так или иначе… Может, быть не сильные ливни, но мокрит тем не менее. Даже туманы все равно нам плюс дают».

Крымчане настроены менее оптимистичны, тем более, что за 2 месяца существования в условиях ограничений чиновники и коммунальщики не смогли полностью отладить схемы водоснабжения.

Так, жители села Скалистое Бахчисарайского района жалуются, что воду привозят 1 раз в неделю из расчета 200 литров на двор. Собственного источника в селе нет, и если вода закончилась раньше срока, взять ее неоткуда.

В селе Зеленогорское (Белогорский район) воду сначала подавали раз в 3 дня, а в течение последних 2 недель не включают вообще. При этом графика подвоза нет: когда привезут, воду никто не знает.

Серьезные проблемы отмечаются и в пгт Багерово (Ленинский район).

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.11.20

Число умерших от ковида в Крыму за месяц превысило показатели всего предыдущего периода эпидемии. / Неонацисты потребовали убрать «немытых» русских князей с украинских банкнот. / Союз добровольцев Донбасса не станет помогать Пашиняну. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»