В Крыму не торопятся давать отопление, несмотря на распоряжение Аксенова

В Крыму в очередной раз проигнорировали распоряжение главы республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сергей Аксенов поручил начать отпительный сезон с 27 октября. Заявлялось, что тепло в во все квартиры должно поступить до конца минувшей недели.

Однако на сегодняшний день из 960 крымских котельных работает менее 700. Крымчане жалуются на холод в квартирах:

«Нет теплоснабжения по улице 60 лет Октября, Симферополь. Телефон МУП все время занят».

«Где в Ялте отопление? В квартире дубак, а у нас как всегда. А плату будут требовать за полный месяц».

«Керчь: в домах холодно и сыро, включат только 15 ноября».

Сегодня на заседании оперативного штаба по водоснабжению Аскенов поручил подать тепло во все без исключения дома к вечеру 3 ноября.

Но его поручение опять не будет выполнено: Симферополь, Кечкеметская – 190: нет и не было отопления. В МУП обращались не раз, на горячие линии обращались. В МУПе говорят: когда включат, неизвестно: нужен ремонт, нет материалов».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.11.20

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