В Севастополе утвердили новую структуру правительства

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утвердил новую структуру городского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее сообщалось о преобразовании главного управления информатизации и связи в департамент цифрового развития Севастополя, образовании департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя, образовании управления проектной деятельности Севастополя, преобразовании департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя в департамент внутренней политики Севастополя.

Департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя переименовывается в аппарат губернатора и правительства Севастополя. Это сделано для приведения организационной формы ведомства в соответствии с Уставом города. «Статус определен как госоргана, а не исполнительного органа власти», – пояснил Развожаев.

Департамент общественных коммуникаций Севастополя переименован в управление информационной политики города. Ему переданы функции департамента в сфере коммуникаций со средствами массовой информации.

Образуется управление по реализации федеральной целевой программы развития Севастополя, ему передаются функции департамента экономического развития Севастополя в сфере реализации ФЦП.

Кроме того, создано управление по тарифам Севастополя, которому переданы функции в сфере регионального государственного регулирования цен (тарифов) от департамента городского хозяйства.

Организуется управление туризма Севастополя, которому передаются функции главного управления культуры Севастополя в сфере туризма.

Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя преобразовано в департамент природных ресурсов и экологии Севастополя с сохранением действующего функционала.

Департамент сельского хозяйства Севастополя стал департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.

Итого в структуре правительства Севастополя 33 органа исполнительной власти.

Кроме того, утвержден новый состав правительства Севастополя.

В него вошли губернатор Севастополя, который и будет возглавлять правительство, и его заместители, руководители департамента здравоохранения, департамента капитального строительства, департамента образования и науки, департамента внутренней политики, департамента архитектуры, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, департамента труда и социальной защиты населения, департамента финансов, департамента экономического развития, департамента цифрового развития, департамента природных ресурсов и экологии.

Назначения руководителей органов власти будут озвучены в ближайшие дни.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 02.11.20

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