Число инфицированных коронавирусом в Севастополе за 3 дня выросло на 10 процентов

В Севастополе за 3 последних дня минувшей недели зарегистрировано 239 новых случаев заболевания COVID-19.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте от 2 лет до 91 года.
За трое суток скончались четверо: женщины 59, 72 и 78 лет и 51-летний мужчина.
Всего с начала эпидемии в городе выявлено 2 тысячи 557 инфицированных, 69 человек от инфекции умерли.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 02.11.20
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