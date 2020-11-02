Природа подарила Севастополю воды на одни сутки

Власти Севастополя поспешили обрадовать горожан: прошедшие дожди пополнили Чернореченское водохранилище.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проектный объем единственного питьевого источника города – 64,2 млн кубометров, эксплуатационные запасы – 44,3 млн кубов.

На сегодняшний день объем воды в водохранилище не превышает 15 млн кубометров.

«За последние трое суток начался приход воды – поступило 145 тысяч кубометров, из них 80 тысяч кубов за последние сутки, – сообщил и. о. вице-губернатора Севастополя Владимир Базаров во время аппаратного совещания. – Надеемся, наполнение продолжится – вода будет стекать, и дождь продолжает идти».

Однако специалисты настроены критически: поступивший объем – это чуть больше суточного потребления города. А серьезных осадков в ближайшее время не ожидается: завтра еще будут небольшие дожди, а в среду и они прекратятся.

Севастополь, Олег Яковенко

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