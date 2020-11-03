Глава минздрава Крыма ради пиара готов привести в ковидный госпиталь, кого угодно

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко увлекся ролевыми играми и спамит соцсети своими фотографиями из ковидного госпиталя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сам Остапенко называет себя подвижником и, видимо, пытается таким образом подправить имидж республиканского министерства здравоохранения вообще и свой личный имидж в частности. Но эффект пока обратный. Первое, на что обратили внимание крымчане: это разница в условиях работы министра и других врачей.

«Ожидаемо закончилась показуха министра здравоохранения Крыма, под камеры ТВ он провёл первое дежурство. Но меня больше всего возмутил костюм министра: рядовые врачи носят дешевые костюмы, в которых заживо варятся, а министр для своей показухи надел костюм в 10 раз дороже, намного качественнее и безопаснее, – комментирует действия Остапенко крымский общественник Александр Талипов. – Материал дышащий, защищающий от всего, в том числе радиации, швы прострочены и защищены дополнительной лентой. Министр, а слабо всех врачей так одевать?»

Остапенко, конечно, не упустил случай нанести ответный удар (орфография и пунктуация министра – прим. РИА «Новый День»): «Приглашаю завтра господина Талипова со мной на очередное дежурство и самому убедиться в качестве костюмов и одних и других. Разница только в размерном ряде. я одену тот в котором «варятся», а Вы тот который защищает от радиации».

Но общественность находчивость чиновника не оценила: «Пиар-министр здравоохранения Крыма Остапенко пригласил пользователя социальной сети Талипова, который не медик, на совместное дежурство в ковидный госпиталь, чем повеселил и насторожил одновременно, – пишет telegram-канал «Крымский рупор». – Приглашение прозвучало в ответ на критику в адрес Остапенко. А если бы Талипов согласился? Допуск в рабочую зону – это нарушение. Министр готов на это пойти? А если не готов, зачем сотрясать воздух и выглядеть болтуном?

И интересно, сам министр имеет все необходимые допуски к больным ковидом? Вот бы взглянуть».

Но проблема в том, что Талипов согласился:

«Уважаемый министр здравоохранения Крыма Александр Иванович Остапенко!

Я, конечно же, с удовольствием принимаю Ваше приглашение посетить ковидный госпиталь и отработать с Вами смену в нём!

Право выбора госпиталя, как я понимаю, за мной?

Я бы хотел, чтоб мы с Вами отработали смену в Ленинской больнице и заодно посмотрели, какие там условия у врачей, а также на месте убедились, что решение перепрофилировать больницу в госпиталь было верным!

Кроме того, отработаю ночные смены с министром транспорта, готов укладывать дороги, с министром строительства с удовольствием построю детский сад, с министром ЖКХ побросаю уголь в топку и почищу канализацию, а вместе с главой Крыма готов заняться остальными проблемами полуострова!

В общем, обращайтесь, помогу, чем смогу!

Дополнено: журналисты же будут обязательно?»

И вот на это Остапенко пока не ответил. Как не ответил другой крымчанке:

«А у меня такой вопрос: 5 дней в неделю Вы с 9:00 до 18:00 работаете министром. И каждую третью ночь – врачом в больнице.

То есть, после ночной смены Вы к 9:00 должны быть на посту министра? Верно?

Александр Иванович, не считаете ли Вы, что такой график приведёт к снижению работоспособности и на посту министра (как после «горячей» ночной смены можно весь день активно работать интеллектуально?), и на посту врача? Усталость и недосып сказывается на физическом и умственном состоянии человека».

«Не должен главный менеджер клизмы ставить. Теряется весь смысл системы управления. Это как Шойгу отправить на кухню дежурить в солдатской столовой», – критикуют министра жители республики.

«Цирк, к огромному сожалению, на беде. Каждый должен заниматься своим делом. Министр – выстраивать и контролировать систему, а не в комбинезоне по красной зоне ходить.

Система убита, и перспектив при таком подходе я не вижу», – резюмировал крымский общественник Александр Горный, высказавший готовность тоже сходить с министром Остапенко на смену.

Симферополь, Олег Яковенко

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