В Крыму от коронавируса скончались сразу 6 человек

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 ноября в РК зарегистрировано 139 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 67 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 69 выявлены при обращении за медицинской помощью, 70 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.



Всего с начала эпидемии в республике выявлено 9 тысяч 955 инфицированных. От коронавируса умерли 148 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.11.20

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