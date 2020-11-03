В Крыму от коронавируса скончались сразу 6 человек

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 6 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 ноября в РК зарегистрировано 139 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 67 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 69 выявлены при обращении за медицинской помощью, 70 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.
Всего с начала эпидемии в республике выявлено 9 тысяч 955 инфицированных. От коронавируса умерли 148 человек.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 03.11.20
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