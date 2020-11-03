В Севастополе зарегистрировано 78 новых случаев COVID-19

В Севастополе за сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 37 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 41 человек – на амбулаторном лечении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте от 18 до 72 лет.

Умерли двое мужчин в возрасте 68 и 79 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2 тысячи 635 человек. 71 человек умер.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 03.11.20

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