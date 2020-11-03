В Крыму чиновники 2 месяца «футболят» 90-летнего ветерана, у которого рухнул потолок

В Феодосии началась прокурорская проверка по факту обрушения потолка в квартире пенсионера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в селе Солнечное на улице Центральной. Дом №1 – двухэтажный, восьмиквартирный – построен в 1966 году. Это восьмиквартирный двухэтажный дом 1966 года постройки. Жильцы лет 10 пытаются добиться, чтобы им отремонтировали кровлю. Но капитальный ремонт дома назначен только на 2023 год.

В результате в одной из квартир потолок рухнул прямо во время празднования 90-летия хозяина. Произошло это в начале сентября. Прошло 2 месяца, но ремонтировать потолок ветерану никто не торопится. Мужчина написал обращения во все возможные инстанции. Но реакции не последовало. Тогда он обратился в правительство Крыма, но оттуда его письмо вернули в администрацию Феодосии.

Теперь в ситуации разбирается прокуратура.

«В квартире, где проживает ветеран Великой Отечественной войны, обрушилась часть потолка, при этом управляющей организацией мер, направленных на устранение нарушений, не принято, ремонт не проведен, обращения пожилого человека оставлены без внимания.

Надзорное ведомство оценит действия должностных лиц управляющей организации по содержанию и ремонту дома, в котором проживает пенсионер.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщили в ведомстве.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 03.11.20

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