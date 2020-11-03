Под Свято-Владимирским собором в Херсонесе нашли древнее кладбище и водовод

Под Свято-Владимирским собором в Херсонесе нашли остатки древнего кладбища и средневековый водовод.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический», Свято-Владимирский кафедральный собор готовят к реставрации. Но перед этим необходимо провести анализ грунта.

С этой целью было сделано 16 шурфов – небольших раскопов размерами 2 на 2 метра.

В ходе изысканий были обнаружены находки и элементы построек разных эпох: стены античных и средневековых домов, участок христианского прихрамового кладбища, многочисленные монеты, керамические сосуды, бронзовые детали одежды (пряжки, пуговицы), стеклянные браслеты и другие предметы быта.

В шурфе, который расположен перед главным входом в собор, были открыты два водовода. Один из них представляет собой керамическую трубу, ее элементы соединялись известковым раствором. Водовод, шедший параллельно с первым, имел совершенно другую конструкцию. Ученые предположили, что оба водовода были проложены в средневековый период.

Ценность находок довольно высока, ведь ранее считалось, что весь культурный слой и древние сооружения на данном участке были уничтожены в ходе строительства храма.

Напомним, строительство каменного Владимирского собора в Херсонесе начали в 1861 году и вели 30 лет.

В годы Второй мировой войны храм был дважды был поврежден: во время осады города в купол собора попал крупнокалиберный снаряд, а весной 1944 года, отступая под натиском советских войск, немцы пытались взорвать собор. В результате уцелело лишь две трети сооружения.

Работы по восстановлению храма начались в конце 90-х годов прошлого века. Собор был освящен в апреле 2004 года.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 03.11.20

Германия отказала Украине в расширении «нормандского формата». / В Крыму чиновники 2 месяца «футболят» 90-летнего ветерана, у которого рухнул потолок. / Минздрав Украины заявил о точке невозврата и коронавирусной катастрофе в стране. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»