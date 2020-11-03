Создатели крымской ячейки запрещенной организации получили 42 года «строгача»

Суд Южного военного округа вынес приговор организатору и двум членам крымской ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ячейка действовала в 2017-2019 годах организовывал на территории Красногвардейского района Крыма и занималась пропагандой и привлечением крымчан к участию в террористической организации.

Суд приговорил организатора к 17 годам, а участников ячейки к 13 годам и 12 годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Симферополь, Олег Яковенко

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