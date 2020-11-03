Принесли миллиарды и все выпили: Крым подсчитывает маржу от туристов

За 9 месяцев текущего года туристы принесли в бюджет Крыма в виде прямых налогов без малого 2,3 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с января по сентябрь, согласно официальным данным, в Крыму побывали 5 млн 73 тыс человек (в том числе, 1 млн 114 тыс в сентябре). Еще 427 тыс приехали в октябре.

За январь – сентябрь 2020 года прямые налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли составили 2 млрд 256,9 млн рублей, сообщили в налоговой службе. Прямые доходы от туристической отрасли в общей сумме налогов составляют порядка 7%, а по экспертным оценкам 25% – 30% за счет мультипликативного эффекта.

Добавим, что по оценкам экспертов алкогольного рынка, туристы в Крыму в этом году выпили спиртных напитков и пива больше, чем за два предыдущих года вместе взятых.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.11.20

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