Крымчанин изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу. И пообещал убить

Крымчанин изнасиловал несовершеннолетнюю сестру жены и пригрозил девочке убийством.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК, завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Раздольненского района, обвиняемого в совершении изнасилования несовершеннолетней и угрозе убийством (п.«а» ч.3 ст.131, ч.1 ст.119 УК РФ).

Установлено, что в июле текущего года жительница Раздольненского района вместе с супругом приехала в гости к матери и 16-летней сестре в Евпаторию. После застолья нетрезвый мужчина, улучив момент, вывел девочку во двор и изнасиловал. А после заявил, что убьет, если она кому-либо расскажет о произошедшем.

Однако девочка все-таки сообщила матери, а та обратилась в правоохранительные органы.

«В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Евпатории расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

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