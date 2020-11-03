Запас воды в водохранилищах Крыма продолжает быстро сокращаться

Надежды крымчан на октябрьские дожди не оправдались: пополнить водохранилища не удалось.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в октябре приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: в Белогорском – 0,587 млн кубометров, Симферопольском – 0,347 млн кубометров, Счастливом – 0,112, в Чернореченском и Партизанском – 0.

Общий суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока к началу ноября составил 43 млн 829 тыс кубов, что на 16% меньше, чем месяц назад, и в 1,6 раза меньше показателей октября 2019 года.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.11.20

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