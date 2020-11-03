Жители Симферополя заявили об акции протеста

Жители симферопольского района Каменка 4 ноября намерены провести акцию протеста – соответствующее уведомление они подали в администрацию города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане выступают против мусоросортировочного предприятия, которое должно заработать в Каменке на следующей неделе.

Напомним, жители района давно требовали, чтобы мусоросортировку убрали у них из-под бока. Летом 2019 года глава РК Сергей Аксенов завозить отходы в Каменку запретил.

«Принято решение, что с сегодняшнего дня завоз мусора на сортировочную станцию в микрорайоне Каменка в Симферополе прекращается, – заявил он 18 июня прошлого года. – В течение месяца вырабатываем альтернативную ситуацию – либо станция по сортировке мусора будет находиться на полигоне в селе Тургенево, либо отдалёно от жилого фонда. При этом транспортировка мусора не должна проходить через жилые кварталы».

Но теперь стало известно, что 9 ноября мусоросортировка в Каменке возобновит работу: уже объявлен набор сотрудников. А руководство предприятия заявляет, что работа ведется в рамках нацпроекта «Экология».

«Мы хотели провести День народного единства вместе с детьми, чтобы рассказать им, что нет различия в национальностях, что мы – единый народ. Но вместо этого нам придется защищаться от того, что угрожает нашим жизням, нашему здоровью», – заявляют жители Каменки.

Свою акцию протеста они хотят провести днем 4 ноября на площади Ленина – под окнами Совмина Крыма.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.11.20

Запас воды в водохранилищах Крыма продолжает быстро сокращаться. / Крымчанин изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу. И пообещал убить. / Принесли миллиарды и все выпили: Крым подсчитывает маржу от туристов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»