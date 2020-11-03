Украинский профессор обвинил Запад в полном смирении перед «российской агрессией»

Лидеры западных государств, а вместе с ними и президент Украины Владимир Зеленский смирились с потерей Крыма и Донбасса и боятся что-либо противопоставить аргументации российского президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на пресс-конференции доктор юридических наук, профессор Киево-Могилянской академии Владимир Василенко.

По его словам, российский лидер Владимир Путин якобы навязал западным переговорщикам и украинскому президенту «свои желания» в минском и нормандском форматах по урегулированию в Донбассе – в ущерб международному праву.

«Лидеры западных государств и украинская власть проглотили факт российской агрессии и проглотили то, что аргументация российской стороны строится на желаниях Владимира Путина, а не на нормах международного права!», – гневно высказался украинский профессор.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.11.20

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