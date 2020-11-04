Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 10 тысяч человек

В Крыму за сутки зафиксировано еще 3 смерти от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 ноября на территории РК зарегистрировано 202 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 42 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 124 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 10 тысяч 157 заболевших, причем за последнюю неделю прирост составил 1 тысячу 373 человека. От инфекции умер 151 человек, за неделю – 27.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 04.11.20

Зеленского вынудят досрочно распустить украинский парламент. / Хвалёная украинская ракета «Нептун» может оказаться мёртвым проектом. / Украинский профессор обвинил Запад в полном смирении перед «российской агрессией». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»