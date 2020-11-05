В Крыму запретили торжественную регистрацию браков

В Крыму отменили торжественную регистрацию браков. Об этом сообщили в министерстве юстиции РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подчеркивается, что мера временная и направлена «на предотвращение распространения коронавирусной инфекции». Зарегистрировать брак можно в присутствии только жениха и невесты.

Кроме того, отменены выездные регистрации браков и новорожденных.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.11.20

Лавров потребовал от Европы остановить «апартеид XXI века» на Украине и в Прибалтике. / Украина вознамерилась производить британскую вакцину от Covid-19. / Украинский сценарий «демократизации» уничтожит Белоруссию – киевский эксперт. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»