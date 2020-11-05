В Крыму запретили торжественную регистрацию браков

В Крыму отменили торжественную регистрацию браков. Об этом сообщили в министерстве юстиции РК.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», подчеркивается, что мера временная и направлена «на предотвращение распространения коронавирусной инфекции». Зарегистрировать брак можно в присутствии только жениха и невесты.
Кроме того, отменены выездные регистрации браков и новорожденных.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 05.11.20
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