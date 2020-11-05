В Крыму от ковида за сутки умерли два человека

В Крыму за сутки от ковида умерли два человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 ноября зарегистрировано 207 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 10 тысяч 364 зараженных. 153 от инфекции умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.11.20

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