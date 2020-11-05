В Крыму отмечается рост числа пациентов с критической ишемией на фоне COVID-19

В Крыму увеличилось количество пациентов с явлениями критической ишемии нижних конечностей на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заведующий отделением хирургии №2 Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета Вячеслав Михайличенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медики связывают ситуацию как тромботическими осложнениями, к которым приводит COVID-19, так и с состоянием системы здравоохранения республики.

«Рост атеротромбозов у пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей, перенесших коронавирусную инфекцию, связан с разрушением форменных элементов крови, – говорит Михайличенко. – Коронавирусная инфекция вызывает тромбообразование у пациентов, и если у кого-то ситуация с атеросклерозом критическая, она усугубляется. Кровь начинает сворачиваться там, где ещё 2-3 года этого бы не было. Риск тромбообразования увеличивается, поэтому при лечении коронавируса назначаются гепарины».

По его словам, сейчас пациентов с данной патологией стало в 3-4 раза больше, чем до пандемии.

«У нас нет сосудистого отделения, и мы не специализируемся только на данной проблеме, но если раньше мы делали 1-2 операции в месяц, то сейчас 3-4 в неделю. Стоит отметить, что рост обращений пациентов с данной патологией связан и с отсутствием специализированной помощи в районах Крыма и карантинными ограничениями в республиканской больнице. Это патология, которая лечится только хирургически, а уже потом с помощью медикаментов», – отметил Михайличенко, добавив, что основными признаками артериальной ишемии являются острая боль, которая усиливается при нагрузке, онемение и похолодание конечностей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.11.20

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