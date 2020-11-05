Большинство зараженных ковидом севастопольцев лечатся дома

В Севастополе за двое суток зарегистрировано 164 новых случая заболевания COVID-19: 83 по итогам 3 ноября и 81 вчера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте от 7 до 88 лет.

Умерла женщина 75 лет.

Всего с начала эпидемии В Севастополе, по официальным данным, коронавирусной инфекцией заразились 2 тысячи 799 человек, 72 от ковида умерли.

Отметим, что на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах находятся 300 севастопольцев, на амбулаторном лечении – 531 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 05.11.20

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