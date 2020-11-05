В Крыму и Севастополе повысят тарифы на коммунальные услуги

В Крыму и Севастополе повысят тарифы на коммунальные услуги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее индексы изменения оплаты за коммунальные услуги на 2021 год.

Крым и Севастополь в документе выделены в отдельный раздел. Во втором полугодии 2021 года тарифы на полуострове вырастут в среднем на 6,2%.

Допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям установлены в размере 2,4% для Республики Крыма, в Севастополе такие отклонения не предусмотрены.

Отметим, до сих пор правительство РФ тарифы для полуострова не устанавливали.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 05.11.20

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