Губернатора Севастополя заподозрили в желании «замылить» накопившиеся в городе проблемы: именно этим наблюдатели объясняют чрезмерную медийную активность по некоторым поводам.

Как уже сообщал «Новый День», глава города Михаил Развожаев определился с пятью из шести вице-губернаторов и внес список в ЗакСо. Эту информацию в городе обсуждают третий день: сегодня подводом послужила публикация повестки Законодательного собрания, которые намерено решить вопрос с замгубернаторами 10 ноября.

При этом кардинальных перемен в рядах замов не наблюдается. Разве что выбыла Ольга Тимофеева, к которой было много претензий, да сохраняется интрига со сферой, которую курирует Владимир Базаров.

Наблюдатели начали подозревать, что внимание к теме привлекают намеренно – чтобы отвлечь и депутатов, и горожан от разбора накопившихся по итогам года вопросов.

«Капстрой и горхоз, напомню, последний раз отчитывались перед ЗакСом только за 2017 год. Губернатор свой отчет тоже проигнорировал где-то между выборами и пандемией, а спикер ЗакСа Немцев настолько тактичен, что стесняется напомнить, – пишет telegram-канал «Приключения губернатора. – Да, и по итогам этого года очевидно, что буксует и благоустройство, и объекты ФЦП.

Зато кадровый расклад, в котором появилась всего одна новая фигура, теперь неделями мусолить будем – а там и год закончится».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 05.11.20

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