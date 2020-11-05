«При нас было хуже» – в Киеве порадовались за «украинцев» в Крыму

Официальный Киев считает крымчан гражданами Украины. В таком случае за жителей полуострова стоит только порадоваться, потому что при Путине был решён целый ряд проблем, которые при украинских президентах лишь нарастали.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на киевском телеканале заявил украинский политик, экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

По его словам, Путин, при всём давлении Запада на Россию, имея на руках одни плохие карты, успешно справляется с проблемами – как в России, так и в Крыму.

«С точки зрения политики – это самый сильный политик, который играет плохими картами гораздо лучше, чем те, которые играют хорошими картами...

Я в Крым езжу, смотрю, что происходит с Крымом. Если бы это был наш Крым, я бы радовался в два раза больше. Но я все равно радуюсь, потому что там живут украинцы, потому что мы его считаем своим. Потому что строится огромное количество невероятных дорог, тепловых станций, они решили проблему с блэкаутом, который был по электричеству...

Они решают целый ряд проблем, которые, ну, извините, хотелось бы нам или не хотелось, но это факт: при нас, к сожалению, при том, когда флаг был там украинский, столько дорог не строилось. Это факт? Это факт. Электростанции построились», – приводит слова Балицкого «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.11.20

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