В Херсонесе обнаружили новый пригород древнего полиса

В Херсонесе археологи обнаружили новый пригород античного полиса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», остатки поселения раскопали с южной стороны древнего города, где до сих пор систематических раскопок не проводили.

«С конца XIX века и до настоящего времени здесь размещались закрытые объекты военного ведомства и планомерные археологические раскопки были невозможны. В настоящее время министерство обороны России постепенно освобождает данные территории для создания «Историко-археологического парка «Херсонес Таврический»». Проект создания историко-археологического парка открывает неожиданные перспективы продвижения археологических исследований на ранее недоступные участки», – сообщили в пресс-службе Эрмитажа, сотрудники которого вместе с археологами Института археологии РАН и музея-заповедника «Херсонес Таврический» в текущем году обследовали данную территорию.

Были обнаружены вырубленные в скале склепы эллинистического и римского времени, хозяйственные и производственные помещения, новые оборонительные стены, цистерны для воды.

Собрана большая коллекция чернолаковой, краснолаковой и поливной керамики, металлические, стеклянные, каменные и костяные изделия.

Найдено более 600 монет, в том числе экземпляры из серебра и золота.

К редким находкам относятся свинцовые печати византийских чиновников, славянская серьга-лунница, золотые монеты византийских императоров-узурпаторов Артавазда (743 г.) и Константина X Дуки (1059-1067 гг.).

«Проведенные исследования позволили установить, что ближайшая к Херсонесу территория использовалась горожанами во все времена существования полиса. В пору расцвета города, в эллинистическое время, в пригороде располагались производственные и хозяйственные сооружения, – рассказывают в Эрмитаже. – В первые века нашей эры и в начале средневековья здесь располагается городской некрополь. Археологам удалось обнаружить семейные усыпальницы – склепы, и одиночные погребения в грунтовых могилах.

В конце X – начале XI веков новые захоронения полностью перемещаются на территорию города, а на месте бывшего некрополя вновь возникают постройки жилого и хозяйственного назначения. К этой эпохе относятся вырубленные в скале помещения, а также различные конструкции, в том числе тарапан/винодавильня.

В низинной части Херсонесской балки и на противоположном от города восточном склоне в это время устраивали террасы, на которых, по-видимому, располагались сады и огороды горожан. Вероятно, этот своеобразный пригород защищала отдельная оборонительная стена, остатки которой найдены на расстоянии более 300 метров от известных ранее оборонительных сооружений города.

Открытие южного пригорода Херсонеса может дать начало новому этапу в археологическом исследовании античного и средневекового города, предполагающему целенаправленное обследование окружающих его территорий, определение границ пригородных зон с востока и запада. Изучение пригородов Херсонеса – важная составная часть исследования всего мегаполиса, позволяющая более точно определить динамику изменения его границ, пространственную организацию, специфику хозяйственной деятельности на отдельных участках».

По итогам экспедиции южный пригород древнего города «Херсонес Таврический» поставлен на учет в управлении Охраны объектов культурного наследия Севастополя как самостоятельный объект.

Севастополь, Лиана Макоба

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