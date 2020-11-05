Политэлиты Крыма начали согласовывать кандидатов в Госдуму

В Крыму началась подготовка к выборам в Госдуму – политэлиты начали согласовывать кандидатов.

Напомним, сейчас полуостров в нижней палате российского парламента представляют 8 человек: бывшие вице-премьеры крымского правительства Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, экс-вице-спикеры парламента республики Константин Бахарев и Андрей Козенко, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, Светлана Савченко (все от «Единой России») и депутаты от Севастополя единоросс Дмитрий Белик и представитель ЛДПР Павел Шперов.

Как сообщили РИА «Новый День» собственные источники, из единороссов шансы сохранить депутатское кресло есть у Бахарева. Для Крыма он фигура неценная, и его место с удовольствием бы отдали «своему человечку», но Бахарев умудрился провести депутатский срок с пользой, зарекомендовав себя в верхах как полезного партийца, и высшее руководство партии власти намерено продлить его депутатство.

Позитивные перспективы есть и у Шеремета – его будет лоббировать глава РК Сергей Аксенов – как говорят инсайдеры, «по старой боевой дружбе».

По остальным ясности пока нет. Возможно, что побороться за второй срок дадут Бельбеку и Поклонской, хотя экс-прокурора, скорее всего, в Думе не оставят. Появилась информация, что ее кандидатуру рассматривают на должность уполномоченного по правам человека РФ, но это не точно.

У Белика, Козенко и Савченко серьезных лоббистов на данный момент нет. Так, сенатор Цеков, в свое время «продавивший» мандат для Козенко, намерен сменить протеже. По некоторым данным, он собирается поддержать депутата Госсовета Крыма Владимира Бобкова.

Белика хотя и включили в «зеленый список» депутатов-единороссов, эксперты невысоко оценивают его шансы.

Симферополь, Анна Карпенко

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