В Крыму за сутки от коронавируса скончались 6 человек

В Крыму за сутки от ковида скончались 6 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 ноября зарегистрировано 130 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 30 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 77 выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 10 тысяч 494 случая заражения ковидом, 159 человек от инфекции умерли.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 05.11.20
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