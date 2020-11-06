В Крыму за сутки от коронавируса скончались 6 человек

В Крыму за сутки от ковида скончались 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 ноября зарегистрировано 130 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 30 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 77 выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.



Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 10 тысяч 494 случая заражения ковидом, 159 человек от инфекции умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.11.20

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