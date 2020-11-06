В правительстве Украины признали, что тема Крыма используется для манипуляции обществом

Глава офиса президента Украины Владимир Зеленского Андрей Ермак признал, что все разговоры о подаче или неподаче воды в Крым и возможной войне с Россией за этот ресурс – всего лишь манипуляция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в интервью телеканалу «1+1» в ответ на вопрос, будет ли новая Крымская война – за воду, Ермак заявил: «Нас пугают войной с 2014 года. Нет. Ее не будет. Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает».

При этом он не уточнил, кто пугает украинцев войной и пытается манипулировать обществом, муссируя эту тему, хотя вопрос регулярно поднимается исключительно в украинской повестке – как политиками, так и высокопоставленными чиновниками.

Зато Ермак заявил о своей абсолютной уверенности, что Крым вернется в состав Украины, правда, добавив: «Никто не может предсказать, когда этой произойдет».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.11.20

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