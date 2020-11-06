У Совмина Крыма провели стихийный митинг, Аксенов не вышел

Крымские татары устроили стихийный митинг у задания Совета министров Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 200 человек собрались под окнами кабмина республики и потребовали встречи с главой РК Сергеем Аксеновым.

Напомним, несколько дней назад суд Южного военного округа вынес приговор организатору и двум членам крымской ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»: им дали на троих 42 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Утром в день вынесения приговора около двух сотен родственников и знакомых осужденных отправились в Ростов-на-Дону, где слушалось дело. Но из их Крыма их не выпустили.

А несколькими часами позднее глава РК Сергей Аксенов опубликовал в соцсетях пост с комментарием ситуации:

Родственники и знакомые осужденных приняли это на свой счет и сегодня собрались у здания Совмина, требуя, чтобы Аксенов с ними объяснился. Глава Крыма к ним не вышел. Вместо него с пришедшими общался председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Альберт Кангиев. Он предложил образовать группу из 3 – 5 человек обещал, которые смогут встретиться с Аксеновым в понедельник.

Позже Кангиев сообщил, что список ему не предоставили и заявил, что у митингующих была одна цель – устроить скандал: «Им диалог не нужен. Они провели прямую трансляцию на сопредельное государство».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.11.20

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