В Севастополе зарегистрировано 84 новых случая заболевания коронавирусом

В Севастополе за сутки зарегистрировано 84 новых случая заболевания COVID-19. 20 из них госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, все заболевшие – местные жители в возрасте от 8 до 85 лет.

От инфекции умерли 4 человека: мужчины в возрасте 70 и 65 лет, женщины в возрасте 81 года и 68 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией, по официальным данным, заболели 2 тысячи 883 человека. От ковида умерли 76 севастопольцев.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 06.11.20

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