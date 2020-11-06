В Крыму в суд направлено уголовное дело по факту травмирования туристки во время катания на «банане»

В Крыму завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения жительницей Симферополя тяжких телесных повреждений во время катании на водном аттракционе в Черном море.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте, летом 2019 года на одном из пляжей Севастополя 37-летняя жительница крымской столицы отправилась кататься по морю на большом «банане».

Мужчина, управлявший катером с прицепленным «бананом», во время прогулки намеренно перевернул его, в результате чего все пассажиры оказались в воде. При падении женщина получила удар тупым предметом по голове и на берегу почувствовала себя плохо. В больнице медиками зафиксированы переломы части лица, женщину экстренно прооперировали.

Суд признал владельца аттракциона виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», ему назначено наказание в виде штрафа.

Между тем, отдел дознания Крымского линейного управления МВД России на транспорте возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего ранее неоднократно судимого севастопольца, управлявшего «бананом», по признакам преступления ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«В настоящее время предварительное расследование окончено, уголовное дело с утвердительным обвинительным постановлением направлено в суд для рассмотрения и принятия процессуального решения», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

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