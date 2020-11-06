Интриги не будет: в ЗакСо Севастополя одобрили все кандидатуры замов, внесенные губернатором

Комитеты Законодательного собрания Севастополя согласовали все пять кандидатур вице-губернаторов, внесенных главой города Михаилом Развожаевым.
Как уже сообщал «Новый День», в списке Алексей Парикин, Александр Кулагин, Светлана Пирогова, Мария Литовко и Игорь Михеев. У депутатов по ним не возникло.
10 ноября вице-губернаторов утвердят на пленарном заседании ЗакСо.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 06.11.20
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