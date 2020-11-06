Из-за коронавируса Крым не досчитался более 1,6 млрд рублей налогов

Из-за пандемии коронавируса Крым не досчитался более 1,6 млрд рублей налогов. Об этом сообщили в министерстве финансов республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшие потери отмечены по налогу на прибыль – минус 1,6 млрд рублей, что связано , прежде всего, с перенесением сроков уплаты налога с целью поддержки предприятий в условиях пандемии. Поступления по этой статье составили 5,6 млрд рублей, что на 22% меньше прошлогоднего показателя.

На 2%, или 73,5 млн, сократились поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Всего собрано более 3,6 млрд рублей.

Несмотря на то, что большинство крымчан не работали в течение 2 месяев, турсфера – 3 месяцев, а некоторые предприятия сферы услуг – 4-5 месяцев поступления по налогу на доходы физических лиц сократились всего на 0,2% или 32,8 млн рублей. Поступления за 10 месяцев составили 15 млрд.

Неналоговые доходы сократились на 15,3%.

А вот по акцизам отмечается рост поступлений: всего собрано более 6,1 млрд рублей, что на 24,6% показателей минувшего года. В том числе акцизов на нефтепродукты поступило почти 3,6 млрд руб., что превысило прошлогодний показатель в 1,7 раза, или почти на 1,5 млрд рублей. Налога на имущество организаций поступило более 2,6 млрд, это на 24,8% больше прошлогоднего.

Транспортного налога поступило более 451 млн рублей или почти на 8% больше (обусловлено ростом количества транспортных средств).

В целом, за 10 месяцев текущего года собственные доходы республики приблизились к отметке в 37 млрд рублей, что на 1,7% ниже прошлогоднего показателя.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.11.20

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