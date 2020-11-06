В Евпатории из бюджета умыкнули 12 млн рублей

В Евпатории задержали двух предпринимателей, подозревают в получении бюджетных миллионов за услуги, которые на самом деле оказаны не были.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об оказании услуг по благоустройству города. В Евпатории контракт на такие работы заключается по весьма громоздкой схеме: департамент городского хозяйства заключает контракт на выполнение работ с муниципальным бюджетным учреждением «Порядок», МБУ, в свою очередь, привлекает подрядчика – как правило, это управляющая компания «Наш квартал», и уже УК нанимает субподрядчика.

В данном случае это были два ИП, которые свои обязательства не выполнили, но деньги получили. Ущерб превышает 12 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого уже допросили одного из активистов местного отделения «Единой России», получившего за заслуги перед партией мандат депутата городского Собрания.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 06.11.20

Из-за коронавируса Крым не досчитался более 1,6 млрд рублей налогов. / Интриги не будет: в ЗакСо Севастополя одобрили все кандидатуры замов, внесенные губернатором. / В Крыму в суд направлено уголовное дело по факту травмирования туристки во время катания на «банане». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»