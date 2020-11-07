В Крыму за сутки от COVID-19 умерли 7 человек

В Крыму за сутки от коронавируса умерли 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6 ноября в РК зарегистрировано 206 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 102 выявлены при обращении за медицинской помощью, 103 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 10 тысяч 700 зараженных, от инфекции умерли 166 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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