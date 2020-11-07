Зеленский назвал терактом убийства фанатиком прохожих в Кривом Роге

Нападение злоумышленника на прохожих в Кривом Роге, в результате чего погибли двое и ранены восемь человек, является терроризмом по сути, независимо от того, как это преступление будет квалифицировано следствием.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём экстренном обращении к народу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в родном городе Зеленского неизвестный зарезал ножом двух прохожих и ранил ещё восемь человек, среди которых восьмилетний ребёнок. Задержанный заявил, что является «сыном божьим» и получил приказ всевышнего «убить 15 человек».

«Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога... Двое убитых, есть раненые, среди них – ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума! Ежедневно – новости о подобных безумиях. К этому точно никогда нельзя привыкнуть, но, к сожалению, в любой стране есть отбросы, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улице города. По любым абстрактным причинам принести трагедии сразу во многие семьи. Мы должны об этом говорить откровенно и должны это остановить...

Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так – это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к выродкам рода человеческого», – заявил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.11.20

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