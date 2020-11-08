На борту одного из самолетов в аэропорту Симферополя час ждали реанимацию, чтобы оказать помощь пассажиру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 ноября после завершения посадки на рейс 2010 авиакомпании S7 до Москвы одному из пассажиров стало плохо. Командир экипажа вызвал реанимационную бригаду.

Дальше сведения расходятся. По информации аэропорта, на борт «незамедлительно прибыли сотрудники медпункта аэропорта и оказывали пассажиру помощь до прибытия городских экстренных служб».

По словам неких очевидцев, непрямой массаж сердца делали два медика – пассажира.

Как бы то ни было, реанимация приехала через час. О судьбе пострадавшего пассажира не сообщается. Самолет влетел в Москву с двух часовой задержкой.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.11.20

Зеленский назвал терактом убийства фанатиком прохожих в Кривом Роге. / На Украине объявили об активной подготовке ко «дню икс» для Крыма. / Зеленский заявил, что не потерпит «слабых мест» на границе с Россией. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»