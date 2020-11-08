Украинский политик получил пинка от врача за требование говорить на мове

Бывший мэр Киева и экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Бондаренко обратился в полицию по факту «оскорблений и физического насилия» со стороны врача и медсестры во время перевязки в элитной частной клинике «Добробут» после операции по удалению жировика на спине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Бондаренко сообщил на своей странице в Фейсбуке, опубликовав возмущённый пост.

По словам политика, он подвергся нападению после того, как потребовал от медперсонала общаться с ним исключительно на украинском языке.

«Я прибыл на манипуляцию вовремя. Врач Елизаров Вадим Валентинович начал снимать повязку, а медсестра, которая его ассистировала, говорила только на русском языке. Я попросил соблюдать требования Конституции Украины в лечебном учреждении и получил ответ о том, что они будут говорить так, как захотят...

Я не захотел терпеть это, поднялся с места и пошел к двери. В спину я получил оскорбления, выкрики, а потом удар ногой и ругательство, чтобы я шел прочь. Вслед в коридор была выброшена моя одежда. На регистрации я попросил дать мне жалобную книгу, но получил какой-то непрошитый и непронумерованный блокнот, который можно просто выбросить. Запись я сделал, но не уверен, что она осталась. Телефонный звонок по этому поводу также пока не имеет продолжения», – пожаловался Бондаренко и объявил, что уже пишет обращения в полицию, киевский департамент здравоохранения и в Ассоциацию медиков Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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