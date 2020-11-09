На Украине опубликовали видео обстрела консульства Азербайджана в Харькове

Сотрудники консульства Азербайджана в Харькове предоставили украинским СМИ записи с камер видеонаблюдения, на которых виден момент обстрела здания диппредставительства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сам инцидент произошёл 7 ноября.

«Все произошло ночью, около 2:30, на улице Ярослава Мудрого, 7. На камерах наблюдения «засветились» два человека. Сначала они шли в одну сторону, потом вернулись и сделали шесть выстрелов. Три из них в окно, три в дверь», – сообщили представители консульства.

Отмечается, что нападение связано с военным конфликтом в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана утверждает, что обстрел осуществили «радикальные армянские силы».

Обстрел азербайджанского консульства

Симферополь, Валентин Карамазов

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