Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 11 тысяч человек

316 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму в течение минувших выходных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 197 зараженных обратились за медицинской помощью, 118 контактировали тс уже заболевшими, 1 инфицированный приехал из-за границы.

У 80 человек ковид протекает бессимптомно.

Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 11 тысяч 46 человек, 170 от коронавируса умерли, четверо из них – за последние 2 дня.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.11.20

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