Губернатор Севастополя сформировал большую часть городского правительства

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня назвал имена некоторых руководителей исполнительной власти города. Он озвучил эту информацию перед началом аппаратного совещания в правительстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительство города вошли:

директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко;

директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов;

директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов;

директор департамента цифрового развития Александра Осипова;

директором департамента экономического развития Денис Профатилов;

директор департамента финансов Владимир Штоп.

Кроме того, назначены:

директором департамента внутренней политики Сергей Бездольный;

директором департамента образования и науки Елена Богомолова;

директором департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова;

директором департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников;

директором департамента по имущественным и земельным отношениям Оксана Кузнецова.

Исполняют обязанности:

директора департамента городского хозяйства –– Евгений Горлов,

департамента общественной безопасности – Алексей Краснокутский.

департамента здравоохранения – Екатерина Кормачева.

Основная часть правительства уже сформирована, но назначения еще будут продолжаться, утончил Развожаев.

Напомним, завтра, 10 ноября, Законодательное собрание Севастополя должно утвердить пять вице-губернаторов.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 09.11.20

Путин уволил еще двух министров. / Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 11 тысяч человек. / На Украине опубликовали видео обстрела консульства Азербайджана в Харькове. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»