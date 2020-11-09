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Понедельник, 9 ноября 2020, 14:25 мск

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Губернатор Севастополя сформировал большую часть городского правительства

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня назвал имена некоторых руководителей исполнительной власти города. Он озвучил эту информацию перед началом аппаратного совещания в правительстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительство города вошли:

  • директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко;
  • директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов;
  • директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов;
  • директор департамента цифрового развития Александра Осипова;
  • директором департамента экономического развития Денис Профатилов;
  • директор департамента финансов Владимир Штоп.

Кроме того, назначены:

  • директором департамента внутренней политики Сергей Бездольный;
  • директором департамента образования и науки Елена Богомолова;
  • директором департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова;
  • директором департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников;
  • директором департамента по имущественным и земельным отношениям Оксана Кузнецова.

Исполняют обязанности:

  • директора департамента городского хозяйства –– Евгений Горлов,
  • департамента общественной безопасности – Алексей Краснокутский.
  • департамента здравоохранения – Екатерина Кормачева.

Основная часть правительства уже сформирована, но назначения еще будут продолжаться, утончил Развожаев.

Напомним, завтра, 10 ноября, Законодательное собрание Севастополя должно утвердить пять вице-губернаторов.

Севастополь, Олег Яковенко

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