Губернатор Севастополя сформировал большую часть городского правительства

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня назвал имена некоторых руководителей исполнительной власти города. Он озвучил эту информацию перед началом аппаратного совещания в правительстве.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительство города вошли:
- директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко;
- директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов;
- директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов;
- директор департамента цифрового развития Александра Осипова;
- директором департамента экономического развития Денис Профатилов;
- директор департамента финансов Владимир Штоп.
Кроме того, назначены:
- директором департамента внутренней политики Сергей Бездольный;
- директором департамента образования и науки Елена Богомолова;
- директором департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова;
- директором департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников;
- директором департамента по имущественным и земельным отношениям Оксана Кузнецова.
Исполняют обязанности:
- директора департамента городского хозяйства –– Евгений Горлов,
- департамента общественной безопасности – Алексей Краснокутский.
- департамента здравоохранения – Екатерина Кормачева.
Основная часть правительства уже сформирована, но назначения еще будут продолжаться, утончил Развожаев.
Напомним, завтра, 10 ноября, Законодательное собрание Севастополя должно утвердить пять вице-губернаторов.
Севастополь, Олег Яковенко
Севастополь. Другие новости 09.11.20
Путин уволил еще двух министров. / Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 11 тысяч человек. / На Украине опубликовали видео обстрела консульства Азербайджана в Харькове. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube